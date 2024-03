L'attaccante dell'Italia Matteo Retegui ha parlato intervistato dopo la vittoria della Nazionale contro il Venezuela nella partita amichevole disputata ieri sera e vinta grazie alla sua doppietta: "Sono molto contento perché abbiamo giocato una buona partita, con questa maglia è un obbligo vincere e abbiamo dimostrato personalità dopo il rigore all'inizio, siamo molto contenti. Spalletti mi fa giocare con tranquillità mi dice di attaccare la profondità, mi ha dato fiducia dopo l'infortunio, per me la Nazionale è un sogno e ringrazio il mister e la squadra per avermi dato questa possibilità. Giocare nel campo di Messi mi ha fatto effetto, adesso penso all'Ecuador e poi vediamo con il Genoa, qui in questo campo giocano tanti campioni che seguivo da piccolo. Questa Italia ha tanti margini di miglioramento, possiamo crescere ancora tanto, abbiamo fatto un viaggio lungo, ci siamo allenati solo un giorno, dobbiamo seguire le idee del mister, avere i piedi per terra e giocare con personalità.Volevo essere qua dopo l'infortunio e sono solo grato al mister e anche al Genoa".