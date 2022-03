Juve, il report dell’allenamento: Alex Sandro recuperato

Manca sempre meno al Derby d'Italia, in programma domenica sera. Nella seduta di oggi il brasiliano ha lavorato interamente con il gruppo.

Meno tre. Manca sempre meno alla sfida di domenica tra Juventus e Inter, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium. Il derby d'Italia, come dice il nome stesso, è da decenni la partita del campionato, una vera e propria classica della Serie A. Dopo la lunga attesa per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, si tornerà quindi in campo col botto. Sarà una partita chiave per la lotta scudetto e i sogni di rimonta bianconeri. Le due squadre arrivano infatti separate da un solo punto in classifica: l'Inter terza a quota 60 (con la partita di Bologna da recuperare), la Juve quarta a 59. In ballo ci sono il terzo posto momentaneo e le ambizioni di restare in scia di Milan e Napoli per giocarsi il rush finale.