Ravanelli: “Juve? Manca un po’ di qualità a centrocampo”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Mediaset: "C’è la finale di Coppa Italia che è veramente importante, per la Champions, deve fare 3 punti, ha tutte le possibilità. Logico che la concentrazione e le forze andranno per la finale del 15, ci vorrà una Juve come quella di ieri sera. Basta? Ci vuole più attenzione dal punto di vista difensivo e cinismo. Ha preso un gol che era evitabilissimo, in superiorità numerica, Rabiot ha lasciato il suo uomo. La Juve deve ritrovare quell’attenzione per vincere le partite. Se analizzi la partita di questa sera capisci che manca un po’ di qualità, soprattutto a centrocampo. Ci sarebbe voluto oggi il Dybala juventino, che con una giocata rompeva gli equilibri. Chiesa ha fatto una grande partita, queste sono le sue partite, sta ritrovando la condizione fisica".