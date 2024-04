Juve, Ravanelli: “Qualsiasi cosa succede è colpa di Allegri…”

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: ''Non è che cambiando solo l'allenatore tu torni a vincere. La Juventus ha bisogno di giocatori per tornare a vincere. Può fare meglio di quest'anno perché Allegri ha le sue colpe ma ormai qualsiasi cosa che succede alla Juve ormai è colpa di Allegri. Non vorrei che qualche giocatore consapevole che tanto la colpa è dell'allenatore allora si sente più tranquillo. Quando si va in campo l'allenatore l'allenatore è importante ma poi i giocatori devono rappresentare la maglia che portano perché al di là del rapporto che hai con i giocatori indossi la maglia della Juventus e non vorrei che qualcuno pensa che l'allenatore vada via e c'è l'ombrello per le responsabilità".