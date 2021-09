Ravanelli: “Allegri è l’uomo giusto per la Juve, critiche ingiuste”

Le parole dell'ex calciatore

La Juventus è attesa domani dal big match contro il Milan, valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A: i bianconeri sono costretti alla vittoria per iniziare a risalire la classifica, che li vede già in ritardo di otto punti rispetto alla prima posizione. La squadra di Allegri ha pareggiato la prima partita contro l'Udinese, facendosi rimontare alla prima giornata da 0-2 a 2-2, a cui è seguita la sconfitta in casa contro l'Empoli per 0-1, e quella del San Paolo contro il Napoli per 2-1. La squadra dovrà quindi cercare a tutti i costi la vittoria, per non perdere altro terreno e per dare seguito a quella ottenuta in settimana contro il Malmo in Champions League, sconfitto per 0-3 in Svezia.