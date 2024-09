Rassegna stampa - Koop giura amore alla Juve - JuveNews.eu

Dalle parole di Koopmeiners in conferenza stampa fino alla situazione Frattesi in casa Inter: tutte le notizie sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 11 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. La pausa nazionali sta per finire e la Serie A si prepara al suo ritorno: andiamo alla scoperta di tutte le notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Più Inter per Frattesi”. In taglio alto spazio a un’intervista esclusiva a Sarri: “Torno subito”. A lato: “Sinner. La Wada non decide se fare ricorso, scoppia la polemica”. In taglio basso: “Baldanzi altra gran riserva: 3 gol con l’Under” e “Fofana e Koopmeiners cambiano Milano e Juve“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la conferenza stampa di presentazione di Koopmeiners: “Koop player. La Juve ideale: le pressioni mi piacciono”. A lato: “L’ora di Konè. Zalewski va da Osi”, “Frattesi pressing sull’Inter”, “Il Milan fa i conti” e un’intervista esclusiva a Zola: “Conte lotterà fino alla fine”. In basso: “Berrettini guida l’Italia della Davis” e “Caso Sinner la Wada prende tempo”.

Tuttosport

“Tutto per la Juve”, queste le parole di Koopmeiners in conferenza stampa riprese in prima pagina da Tuttosport. In taglio alto: “Giù le mani da Sinner”. A lato: “Il Toro blinda Ricci”. In basso: “Baldanzi esagerato. Tre gol e l’Italia va” e “Così Newey spiega il suo no alla Ferrari”.