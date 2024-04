Rassegna stampa – Finale Coppa Italia, sarà Juve-Atalanta

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di mercato per Zirkzee tra Inter e Milan: "Derby per un'altra stella". In taglio alto: "Atalanta, a te la Juve". A lato: "Ci vediamo 72'" e "Ci vediamo al mercato".

Corriere dello Sport

"La partita più breve dell'anno", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con il recupero tra Udinese e Roma. In taglio alto: "Gravina-Lotito, che sberle!". A lato: "La Fiorentina crolla in dieci. Gasp in finale". In taglio basso: "Max, ecco 120 milioni per la Juve".