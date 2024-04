Pellegatti: “Se la Juventus tiene Allegri, Thiago Motta può andare al Milan”

Intervistato a Tmw Radio, Carlo Pellegatti ha ipotizzato un possibile futuro al Milan di Thiago Motta in caso di permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: "Motta non in pole. A me dicono allenatori esteri, alla Emery. In casa rossonera non vogliono tecnici ingombranti. E poi dobbiamo vedere che farà Allegri alla Juve. Se rimane si riapre Motta magari. Ma per ora non c'è nulla, il casting continua. Zirkzee è il primo obiettivo per l'attacco. E poi Fofana del Monaco. Sarri? Sarei molto sorpreso se venisse, dalle informazioni che ho io. Così come Conte. Van Bommel? Sì, perché conosce l'ambiente, ha fatto bene con l'Anversa ed è andato via dicendo che voleva tornare qui. E' un allenatore preparato, io sarei favorevole a un allenatore così".