Dalla possibile cessione di Soulè alla Roma fino ai 100 milioni di esuberi bianconeri: tutte le principali novità sulla Juve

Oggi è mercoledì 17 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan capovolto”. In taglio alto: “La A deve contare di più”. Ai lati: “Soulè va bene la Roma” e “Parigi val bene un record”. In taglio basso: “E se Lautaro vincesse il Pallone d’Oro? Ecco perchè è possibile” e “Pasadena, Baggio e la lezione di quel rigore”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il Napoli: “Missione Big Rom”. In alto novità sul Milan: “Morata day”. Ai lati: “L’Inter scopre Taremi”, “Roma: En-Nesyri e Soulè“, “La Lazio prenota Castrovilli”, “Alla Juve 100 milioni di esuberi“, “Pongracic sorpasso Fiorentina” e “Bologna: Ioannidis, ci siamo”. In taglio basso: “Un Mbappe da sogno”.

Tuttosport

Tuttosport apre con un’intervista all’ex tecnico del Nizza Favre: “Thuram, gol e assist con Motta”. A lato: “Hajdari a un passo dal Toro” e “Azzurre, goleada per l’Europa”. In taglio basso: “Hala Madrid! Do la vita per te”, “Southgate si dimette. Potter o Howe per l’Inghilterra” e “Basket in lutto. Ciao Joe Bryant papà di Kobe figlio dell’Italia”.