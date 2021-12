Ramsey: a gennaio probabile addio alla Juve

Il centrocampista gallese non è mai entrato nei meccanismi bianconeri, e la società è pronto a cederlo con l'apertura del mercato di gennaio

redazionejuvenews

La Juventus ha concluso l'anno, e il girone di andata, con una vittoria sul Cagliari, che ha riavvicinato la Vecchia Signora alle zone nobili della classifica, con l'Atalanta al quarto posto che è distante quattro punti. I bianconeri stanno piano piano risalendo la classifica, complice un dicembre in cui hanno inanellato una serie di vittorie che l'hanno fatta risalire in campionato. Ora la squadra è attesa da un gennaio di fuoco, che inizierà contro il Napoli, ospite allo Stadium, per continuare contro la Roma all'Olimpico, l'Inter in Supercoppa Italiana, l'Udinese, la Sampdoria in Coppa Italia e il Milan a San Siro. Un mese verità, nel quale la Juventus si giocherà anche il primo trofeo della stagione.

Oltre al campo però, a gennaio tornerà anche il mercato, con i bianconeri che comunque non dovrebbero essere protagonisti di operazioni eclatanti: come ripetuto da Allegri, che ha fatto eco all'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, la finestra invernale non vedrà fuochi d'artificio da parte del club torinese, che cercherà invece di approfittare di eventuali occasioni, per migliorare la squadra a disposizione del tecnico toscano. Un mercato attento quindi, che però, se non dovrebbe regalare grosse sorprese in entrata, dovrebbe essere molto più attivo in uscita.

La Juventus infatti dovrebbe trovare nel mese di gennaio una nuova sistemazione ad Aaron Ramsey: il gallese, da quando è in bianconero, ha giocato più partite in Nazionale che a Torino, lamentandosi anche ripetutamente della diversità di trattamento ricevuta nelle due diverse situazioni. La Juventus sta stretta a Ramsey, e Ramsey sta stretto alla Juventus, che per questo spera a gennaio di liberarsi di lui e del suo pesante ingaggio: la Juventus risparmierebbe con la sua partenza 20 milioni di euro, con il Newcastle che sembra forte sul giocatore, che gradisce la destinazione, e che aprirà presto le trattative con i bianconeri per il calciatore.