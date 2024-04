Juve, Vlahovic è sempre più fondamentale: si lavora per il rinnovo

16 gol in stagione: Vlahovic è ormai indispensabile per la Juve. La Vecchia Signora lavora al rinnovo di contratto

Nel corso di tutta la scorsa estate non si è fatto altro che parlare del possibile addio di Vlahovic, con Lukaku che sembrava pronto a prendere il suo posto. Alla fine il bomber serbo è rimasto e ha riconquistato la fiducia della Juve a suon di gol. Il classe 2000 è già a quota 16 gol in stagione e non sembra intenzionato a fermarsi, autore di reti sempre più importanti. Contro la Lazio in Coppa Italia ha infatti segnato la rete del definitivo 2-0: la squadra di Allegri si aggrappa a lui per uscire dalla crisi. Nel frattempo la dirigenza lavora al rinnovo di contratto: l'idea è di spalmare il pesante ingaggio così da ammortizzare il costo del suo cartellino a bilancio. La Juve vorrebbe passare dall'attuale contratto da 24 milioni in 2 anni a un quinquennale da 10 milioni a stagione.