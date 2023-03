Rabiot: “Allegri sa sempre trovare le parole giuste. Cavallo Pazzo? Mi piace”

Il calciatore francese dei bianconeri ha parlato del suo presente e del suo futuro, oltre che della permanenza a Torino

redazionejuvenews

Il calciatore della Juventus Adrien Rabiot, indiscusso protagonista della stagione in corso, grazie anche alla fiducia che Massimiliano Allegri gli ha concesso da due anni a questa parte, ha parlato del suo presente e degli obiettivi, anche futuri, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport.

"Io credo che Allegri abbia tantissime qualità. Innanzitutto sa gestire molto bene il gruppo e a volte si rivolge ai giocatori come un padre. Ha la qualità di saper parlare al meglio con tutti i componenti della rosa, comprendendone anche le caratteristiche psicologiche. Poi è fantastico per come sa incoraggiare tutto il gruppo. Anche nei momenti di massima difficoltà o pressione, lui sa sempre trovare le parole giuste con il tono giusto. Ci incita a non mollare mai ed è capace a mascherare sempre l’eventuale tensione che può provare".

"Siamo concentrati su tutti i fronti e chiaramente l'Europa League è qualcosa che proveremo a conquistare. Non siamo i favoriti perché ci sono ancora tante buone formazioni forti, ma ci teniamo a realizzare qualcosa di importante. Se guardo indietro a queste ultime settimane e penso alle nostre prestazioni, non posso che essere fiducioso sia per la conquista dell’Europa League sia della Coppa Italia".

"Strano che mi sia stato affibbiato il soprannome di Cavallo Pazzo, ma in effetti mi piace molto. Io in realtà sono un ragazzo tranquillo e sereno. Ma sul campo mi trasformo e in effetti mi piace il paragone col cavallo che è un animale che corre libero, robusto ed elegante".