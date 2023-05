Qui Siviglia, Bono: “Juventus grande club, ma vogliamo vincere la coppa”

In attesa della semifinale di ritorno di Europa League, Bono , portiere del Siviglia , ha rilasciato un intervista per UEFA.com. L'estremo difensore della squadra spagnola ha così presentato la sfida alla Juventus per l'accesso alla finale. Ecco cosa ha detto: "La Juventus ha sempre avuto grandi giocatori e, da tifoso del Siviglia , rispettiamo le grandi squadre, proprio come loro rispettano noi. Loro sono un grande club, ma lo siamo anche noi".

Inoltre, ha aggiunto: "Abbiamo la capacità e la convinzione, quindi è importante affrontare la partita con quella mentalità e offrire una prestazione di qualità. Per me, per i miei compagni di squadra e per i tifosi, il sogno è vincere questo titolo. Anche se prima dobbiamo arrivare in finale".