Qui Sampdoria, Ferrero si dimette dalla carica di presidente del club

Ferrero si dimette

Nella giornata di oggi, Massimo Ferrero, ormai ex presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla guardia di Finanza e trasferito in carcere per illeciti finanziari, dove però il club blucerchiato sembrerebbe essere escluso. Ferrero, per proteggere l'immagine della società si è dimesso dalla carica di presidente. Questo il comunicato apparso sul sito web ufficiale della Sampdoria: "Con grande stupore si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero, richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola pervicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa e rispetto alle quali non sono di chiara ed immediata percezione le stesse esigenze cautelari alla base per l’evidente assenza di attualità, tanto più considerando che per tre delle quattro società calabre coinvolte vi era già stata allo scopo una transazione con le relative procedure già perfezionata e adempiuta.