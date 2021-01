Qui Milan, i convocati di Pioli per la Juve

TORINO- Dopo il turno della scorsa domenica, la Serie A torna in campo quest’oggi con la sedicesima giornata di questo campionato. Incontro di cartello è sicuramente quello di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus, posticipo di questo turno. I rossoneri, ancora imbattuti, vanno a caccia di tre punti per confermare la loro leadership in vetta alla classifica, mentre Ronaldo e compagni hanno bisogno di tre punti per rientrare con ancor più convinzione nel discorso scudetto dopo il 4-1 rifilato all’Udinese. Entrambe le compagini, però, dovranno fare a meno di elementi importanti. Pirlo dovrà rinunciare all’infortunato Morata, oltre che a Cuadrado e Alex Sandro (entrambi risultati positivi ai tamponi per il Covid). Elementi fin qui molto importanti nel corso della stagione dei campioni d’Italia, che dovranno sopperire alle assenze come potranno. Al posto dello spagnolo, al fianco di Ronaldo, dovrebbe esserci Dybala, mentre Danilo e l’adattato Demiral dovrebbero agire sulle fasce difensive al posto dei due sudamericani.

Anche in casa del “diavolo”, però, è piena emergenza. Pioli non potrà infatti contare sugli infortunati Ibrahimovic e Bennacer, sullo squalificato Tonali e su Rebic e Krunic. Questi ultimi due, come comunicato dal club, sono risultati positivi ai tamponi ai quali sono stati sottoposti in mattinata e saranno dunque indisponibili per diverse partite. Quella riportata di seguito è quindi la lista dei convocati del tecnico milanista, infarcita dalla presenza obbligata di diversi giovani calciatori:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie;

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini.

