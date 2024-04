Quando Juventus-Fiorentina si giocava al Comunale

La squadra bianconera scenderà in campo domani sera contro la viola nella partita valevole per la trentunesima giornata

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina nella partita valevole per la trentunesima giornata della Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato le sfide contro la viola giocate allo Stadio Comunale .

"La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 81 successi per i bianconeri contro i viola, con 53 pareggi e 35 vittorie toscane a completare il bilancio.

Molte delle gare più intense si sono giocate allo stadio Comunale. Nella foto quella del 1979-80, con la rete di Fanna, che inaugura una sfida chiusasi sul 3-0 per i padroni di casa.

Juventus-Fiorentina è una classica ed è negli anni '50 che segna già una discreta rivalità per ragioni di classifica. In quel decennio i viola si aggiudicano il primo dei loro due scudetti nel 1956. E quando la Juve prevale nel 1958, è la Fiorentina a piazzarsi al secondo posto, anche se a una distanza siderale di 8 punti (corrispondenti ai 12 attuali).

Lo Juventus-Fiorentina più caro al popolo del Comunale e in particolare alla Curva Filadelfia è quello del 1981. Una scenografia tricolore, in epoche dove erano rare, accoglie le due squadre all'ingresso in campo. É l'ultima giornata di campionato: il gol di Cabrini assegna lo scudetto numero 19 alla Juve.