Pulici rivela: “Dopo un gol alla Juve mi regalarono un ghepardo”

Paolo Pulici, ex calciatore del Torino, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a La Stampa: "Una volta, prima d’un derby, ero a mangiare al Macumba di Pinerolo. Nella tenuta c’erano degli animali esotici e andai a vedere due ghepardini appena nati: il proprietario mi disse che se avessi segnato me ne avrebbe regalato uno, feci doppietta e mantenne la parola. L’ho tenuto cinque anni, a volte lo portavo al Fila. Messi si è ispirato ad un mio pallonetto? Me lo ha confidato lui, dicendo di aver visto i miei gol su un dvd che gli aveva dato Guardiola. Con Pep ci eravamo conosciuti a Trezzo, lui giocava nel Brescia e io insegnavo calcio ai bambini. In tanti anni ne ho mandati 52 all’Atalanta, 49 al Milan e 51 all’Inter, ma ho soprattutto cercato di trasmettere valori. Mi sono fermato due anni fa, quando ho capito che alcuni dirigenti sfruttavano il mio nome".