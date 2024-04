Torino, Paro: “Contro la Juventus fatto un grande secondo tempo”

Nella conferenza stampa post Torino-Frosinone, Matteo Paro, vice allenatore della squadra granata, è ritornato sul pareggio nel derby con la Juventus. Ecco le sue parole: "A Empoli abbiamo fatto un'ottima partita, ci è andata male per gli errori e li abbiamo pagati. Il derby lo abbiamo affrontato bene e nella ripresa abbiamo fatto bene contro una squadra forte. Oggi abbiamo trovato difficoltà, ma non abbiamo subito gol e ci abbiamo provato. Ce l'abbiamo messa tutta, dovremo lavorare su delle cose ma i ragazzi non stanno assolutamente mollando. Prepariamo bene le partite, loro non hanno bisogno di essere caricati e ci tengono tanto a rimanere aggrappati fino alla fine. Siamo ancora lì, ci saranno ancora partite".