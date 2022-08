Le probabili formazioni di Juve-Roma: chance da titolare per Miretti?

Juve e Roma sono pronte a sfidarsi: chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Sabato alle 18:30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match di Serie A tra Juventus e Roma, due delle più importanti squadre del campionato italiano. I padroni di casa dopo la deludente prestazione contro la Sampdoria vorranno tornare subito a vincere ma si troveranno di fronte la squadra di Josè Mourinho. I giallorossi sono primi in classifica, imbattuti e, come la Juve, con la porta ancora inviolata. Si prospetta un match ricco di emozioni, tra il ritorno di Paulo Dybala allo Stadium fino alla sfida tra bomber tra Vlahovic e Abraham: chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Massimiliano Allegri dovrà fare ancora i conti con diversi assenti, ma si prepara a riabbracciare due titolarissimi come Szczesny e Bonucci. I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-3, con il portiere polacco tra i pali e Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio in difesa. Il terzino italiano sembra al momento in vantaggio nel ballottaggio con Alex Sandro. A centrocampo spazio a Locatelli, Rabiot e a uno tra Miretti e McKennie, con il primo leggermente favorito. Tridente d'attacco composto da Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

In casa giallorossa pesano molto le assenze di Wijnaldum e Zaniolo, che costringeranno il tecnico portoghese a cambiare la sua formazione tipo. Josè Mourinho schiererà quindi la Roma con il solito 3-4-2-1. In port Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Karsdorp e Spinazzola, con Cristante e Matic in mediana. Dybala e Pellegrini agiranno invece sulla trequarti, a supporto di Abraham unica punta. Chi vincerà? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho