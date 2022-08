Juve-Roma, emergenza infortuni per i giallorossi. Mourinho: “Sono preoccupato”

Allarme in casa Roma: contro la Juve Zaniolo e Wijnaldum out per infortunio. Chi giocherà al loro posto? Tutte le alternative

redazionejuvenews

La terza giornata di Serie A si prospetta ricca di emozioni e gol. In programma ci sono infatti tre big match come Lazio-Inter, Fiorentina-Napoli e soprattutto Juventus-Roma. I bianconeri dopo la brutta prestazione contro la Sampdoria sono chiamati a riscattarsi e a battere i giallorossi. Vincere contro la squadra di Josè Mourinho non sarà però un'impresa facile. I giallorossi, infatti, sono primi in campionato: 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti. Una difesa solida e due vittorie per 1-0, di corto Mou-so. In vista della sfida contro i bianconeri, però, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con due assenze pesanti: out Wijnaldum e Zaniolo.

Il centrocampista olandese si è rotto la tibia in allenamento e sarà costretto a lungo ai box. L'attaccante italiano, invece, è alle prese con una lussazione della spalla. Al termine della partita contro la Cremonese Mourinho ai microfoni di Dazn ha parlato proprio delle condizioni del classe 1999: "Starà fuori per un po'. Sono preoccupato, è la vita. Ma piangere non aiuta, serve trovare subito una soluzione anche se abbiamo perso due giocatori importanti. Il calcio è così, può succedere, dobbiamo guardare avanti".

Ma quali potrebbero essere queste soluzioni? Le alternative in casa Roma non sono molte. Alle spalle di Abraham agiranno Dybala, grande ex della partita, e Pellegrini, con Cristante e Matic a centrocampo. L'unica altra opzione è l'abbassamento di Pellegrini sulla linea dei centrocampisti con l'inserimento al suo posto di El Shaarawy sulla trequarti. Questa seconda opzione permetterebbe ai giallorossi di essere molto più offensivi, a discapito ovviamente della fase difensiva. L'allenatore portoghese ha ancora alcuni giorni a disposizione per trovare una risposta a questi dubbi. Ma se da una parte Mourinho è alle prese con queste due assenze, dall'altra Allegri dovrà fare i conti con tanti infortuni. Per fortuna, però, due giocatori sembrano vicini al rientro.