Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria: 2 giocatori della Juventus titolari

Questa sera alle ore 20.45 l'Italia campione d'Europa affronterà la Bulgaria, match valido per la qualificazione ai mondiali in Qatar.

Dopo la vittoria dell'Europeo in finale contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere di nuovo in campo. Questa sera gli Azzurri campioni d'Europa affronteranno la Bulgaria, match valido per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. L'Italia in questo momento è prima nel girone C, tre punti sopra la Svizzera (che però ha giocato una partita in meno). Questa sera l'obiettivo, oltre che vincere, sarà quello di allungare l'incredibile striscia di risultati positivi consecutivi. Gli Azzurri, infatti, non perdono da 37 partite di fila, 28 vittorie e 9 pareggi. Il lavoro fatto dal ct dell'Italia è stato incredibile, soprattutto pensando alla mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018, appena tre anni fa. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni: due giocatori della Juventus titolari.