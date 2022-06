Le probabile formazioni di Italia-Argentina: Chiellini c’è, per l’ultima volta

L'Italia si prepara a sfidare l'Argentina in una speciale finalissima tra la vincente dell'Europeo e quella della Copa America

La mancata qualificazione ai mondiali del 2018, la rinascita con Mancini, il record di vittorie consecutive e l'Europeo vinto la scorsa estate. La gioia, le notti magiche e le piazze in festa. Poi lo scontro con la dura verità, le prestazioni grigie, il secondo posto nel girone di qualificazione. Playoff, Macedonia, sconfitta. Una nuova mancata qualificazione ai mondiali. Gli ultimi anni della nazionale italiana di calcio sono stati un'altalena di emozioni. Oggi quella che il ct Mancini ha definito "l'ultima partita di un ciclo", Italia-Argentina. Da una parte la vincitrice dell'Europeo, dall'altra quella della Copa America. Ma come scenderanno in campo le due squadre?