Primavera, Montero: “Contro il Genoa una delle migliori Juventus”

La Juventus Primavera torna al successo vincendo per 3-2 contro il Genoa. Nel post partita l'allenatore dei bianconeri Paolo Montero ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione e il risultato. Ecco cosa ha detto: "La gara in sé per me è stata una delle migliori a livello di gioco. Bisogna sempre migliorarsi e alzare l’asticella. Dobbiamo migliorare negli ultimi 10-15 minuti, lavorare con più serenità col pallone. Chi è stato in Nazionale è rientrato bene e ci siamo allenati bene. Faccio i complimenti ai ragazzi per la gara che abbiamo fatto".