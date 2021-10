I precedenti di Zenit-Juventus

Tutti i precedenti dei russi contro i bianconeri

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha elencato tutti i precedenti e tutte le statistiche dei bianconeri contro lo Zenit, in occasione della sfida di stasera in Champions League. Massimiliano Allegri cercherà di sfatare il tabù Russia contro la squadra di San Pietroburgo, visto che l'ultima volta che i bianconeri hanno affrontato lo Zenit nella terra russa il match è terminato solamente 0-0. Di seguito riportiamo tutti i dati e le curiosità sul match di stasera.

PRECEDENTI - "Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e solamente uno scialbo pareggio per 0-0 in Russia.

LA JUVE E LA RUSSIA - In tutte le competizioni europee, la Juventus non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7V, 1N), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008.

FEDE, STRISCIA APERTA - Federico Chiesa ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League con la Juventus. L'ultimo giocatore ad andare a bersaglio per quattro match di fila con i bianconeri nella competizione è stato Mario Mandzukic, nell’ottobre 2017, mentre l'unico italiano a esserci riuscito con la Juventus è stato Alessandro Del Piero, che ha trovato il gol per cinque gare consecutive due volte (nel 1995 e nel 1997).

CLEAN SHEET - La Juventus ha vinto le ultime quattro partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol, due delle quali in trasferta: 3-0 contro il Barcellona, nel dicembre 2020, e 3-0 contro il Malmö, lo scorso settembre.

ZENIT IN CASA - Lo Zenit San Pietroburgo ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro avversarie italiane in competizioni europee (2V, 2N): l'unica sconfitta è arrivata contro il Milan in Champions League nell'ottobre 2012" (juventus.com).