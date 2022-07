Porrini sulla Juve: “L’assenza di Chiellini peserà molto, de Ligt va tenuto”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando di Chiellini e de Ligt.

redazionejuvenews

Sergio Porrini, ex difensore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "De Ligt? Sappiamo benissimo che alla Juve c’è stato ostracismo nei suoi confronti dopo le prime partite giocate agli inizi e, col passare delle stagioni, probabilmente anche lui non è mai riuscito a sentire a pieno il supporto da parte di tutto l’ambiente. Logicamente su un giocatore simile ci sono gli interessi delle squadre migliori al mondo, rimane uno dei più forti nel suo ruolo e ha ampi margini di crescita. Non sono stupito che lo vogliano in tanti. Ovviamente io farei un tentativo per tenere sempre i giocatori forti. La Juve deve sempre puntare a vincere tutto il possibile, sia in Europa che Italia e avere uno dei migliori difensori sotto contratto e privarsene non è facile. Vedremo poi se arriveranno offerte da capogiro, ma io parlerei col ragazzo cercando di convincerlo a restare".

Sull'addio di Chiellini: "Peserà parecchio perché il suo valore è indiscutibile. Come ho già detto, negli ultimi anni non riusciva a dare il proprio apporto al 100% come giocatore a causa dei problemi fisici, ma dal punto di vista del carisma e dell’unità che dava allo spogliatoio è una grande perdita. Per Giorgio si sentivano gli anni ed era normale non le giocasse tutte, ma quando scendeva in campo dava sempre il proprio apporto. Servono colpi importanti, ma è difficile farne due in una sola sessione di mercato".

Su Gatti: "Si parla molto bene di lui, poi giocare in un campionato come la Serie B con poche pressioni e e indossare la maglia bianconera, dove invece non puoi permetterti errori, è molto diverso. Tra sbagliare una partita e vincere sempre ci passa un mondo, sarà complicato per un giovane come lui senza particolari esperienze. Certo che però è un ottimo prospetto, ma gli si dovranno dare tempo e pazienza per sostenere il peso di una maglia come quella della Juve. Si è visto già con altri giocatori come Rugani, che non si è mai espresso al massimo, quanto può essere complicato giocare a certi livelli".