Poker dell’Under 23 al Piacenza

La Juve Under 23 vince contro il Piacenza

Nella serata di ieri la Juventus Under 23 ha vinto contro il Piacenza per 4-0. Di seguito riportiamo il report del match dal sito web ufficiale della Juve: "Mister Zauli schiera un 4-2-3-1 con Israel in porta, Leo, Riccio, Poli e Anzolin in difesa, Miretti e Zuelli in mediana, Iocolano, Soule e Compagnon sulla trequarti alle spalle di Brighenti. L’avvio è sicuramente tutto di marca bianconera e dopo appena cinque minuti Soule penetra in area di rigore e la sua conclusione mancina, con la punta, sorvola di poco la traversa.