Pogba: è sempre sfida Juve-Real Madrid

TORINO – La Juventus ha iniziato nel migliore di modi il suo 2021, vincendo le prime tre partite contro Udinese, Milan e Sassuolo, con la mente che ora va al Derby d’Italia in programma domenica sera a San Siro. Prima della partita contro l’Inter però, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium di Torino il Genoa, nella partita che questa sera determinerà quale delle due squadre si qualificherà per i quarti di finale della Coppa, andando poi ad affrontare la vincente della sfida tra Sassuolo e Spal.

Mentre la squadra è quindi concentrata sul campo ed a risalire la classifica, che in questo momento vede i bianconeri quarti a meno uno dalla Roma terza, meno quattro dall’Inter seconda e meno sette dal Milan primo, ma con una partita in meno, il dirigente Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato, per regalare ad Andrea Pirlo rinforzi in vista della seconda parte della stagione, ma anche per il prossimo anno, con lo sguardo del Chief Officier già rivolto al futuro prossimo.

In questo senso può vedersi l’interesse, mai tramontato in realtà, dei bianconeri per il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba. Da quando è tornato ai Red Devils infatti, il giocatore non ha mai nascosto la sua nostalgia per Torino e per gli ex compagni, ed è su questo che Paratici vuole spingere: stando a quanto riporta il Daily Express infatti, il giocatore lascerà sicuramente l’Inghilterra a fine stagione, e la sua destinazione potrebbe essere una di queste tre: Torino, con la Juventus sempre in pole su di lui, ma anche Madrid e Parigi. Sul giocatore infatti, oltre al Real Madrid da sempre interessato, è piombato anche il PSG, con il tecnico Pochettino che avrebbe espressamente chiesto il centrocampista.

