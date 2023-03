Plusvalenze, la Juve si difende: “I nuovi atti sono irrilevanti”

Nel comunicato sul bilancio semestrale la Juve ha pubblicato un aggiornamento sul caso plusvalenze . Ecco il comunicato: "In data 27 febbraio e in data 21 marzo 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha effettuato il deposito di ulteriori atti di indagine relativi al procedimento penale che interessa la Juventus. La società ha provveduto ad analizzare tale documentazione con il supporto dei propri consulenti legali e contabili . Nell’ambito di tale documentazione, sono stati oggetto di specifica attenzione alcuni “promemoria” o “memorandum”, risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020. Questi promemoria sono attinenti a possibili operazioni di calciomercato con alcuni altri club.

I consulenti ne hanno accertato la radicale irrilevanza ed inesistenza sotto il profilo giuridico, sia per l’ordinamento sportivo che per quello statuale. Pertanto, sotto il profilo contabile, i suddetti documenti non rappresentano 'contratti' ai sensi del principio contabile IFRS 15. A esito della ricognizione sui nuovi atti d’indagine effettuata dalla società e dai suoi consulenti, sono stati individuati documenti riferibili a quattro operazioni.