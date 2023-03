Juve, udienza preliminare inchiesta Prisma: i pm depositano nuovi atti

27 marzo 2023, una data cerchiata in rosso nel calendario di tutti i tifosi della Juve. In quella data, infatti, la società e i 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, da Agnelli a Nedved, si presenteranno davanti al giudice per l'udienza preliminare Marco Picco. Le accuse sono gravi: si va dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni.