Play Proud, nuova collaborazione tra Juventus e Real Madrid con Adidas

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "La partita di sabato sera (domenica notte in Italia) fra Juventus e Real Madrid, oltre che essere un grande evento di calcio in uno stadio iconico come pochi altri al mondo, il Rose Bowl di Pasadena, sarà importante per un’ulteriore motivazione. Juve e Real, in collaborazione con adidas, si legheranno infatti all’evento per promuovere, attraverso maglie da gioco uniche, in edizione limitata, i valori dell’inclusività e del rispetto delle differenze nel mondo del calcio. L’iniziativa si chiama Play Proud, sostiene il progetto Common Goal e prevede appunto un artwork speciale nelle maglie da gioco, che racconteranno ciò che unisce nelle diversità, per rendere il calcio uno spazio accessibile per tutti.