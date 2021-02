Pjanic, che dedica a Buffon: “Sono sicuro che la storia non è ancora finita”

La Juventus è tornata lunedì sera alla vittoria contro il Crotone, riprendendo il suo cammino dopo qle due sconfitte patite contro il Napoli in campionato e contro il Porto in Champions League, con i bianconeri usciti sconfitti dal Maradona...

redazionejuvenews

La Juventus è tornata lunedì sera alla vittoria contro il Crotone, riprendendo il suo cammino dopo qle due sconfitte patite contro il Napoli in campionato e contro il Porto in Champions League, con i bianconeri usciti sconfitti dal Maradona grazie ad un gol su rigore di Insigne, e dal Do Dragao grazie alle reti di Taremi e Marega, alle quali ha risposto il sigillo di Federico Chiesa; che ha migliorato le cose in vista della partita di ritorno, con il gol in trasferta che potrebbe pesare molto nell'economia del passaggio del turno ai quarti di finale.

Lunedì ha inoltre segnato per il portiere bianconero Gianluigi Buffon il giorno del raggiungimento di un record: con 654 presenze infatti, il portiere della Juventus è diventato il giocatore con più presenze in assoluto tra i top 5 campionati europei. Un grande traguardo, festeggiato con una vittoria e con le parole a Sky nel post partita, mai banali e scontate: "La cosa più importante è che non ci sono arrivato strisciando, ma saltando. Questa è la più grande soddisfazione e il più grande orgoglio. È il modo in cui ci arrivi alle cose che fa le differenza".

Molti sono stati i complimenti arrivati all'ex portiere della Nazionale Italiana, e tra i tanti sono arrivati anche quelli dell'ex compagno di squadra Miralem Pjanic. Il centrocampista, ora al Barcellona, ha voluto omaggiare il suo ex compagno di squadra dopo la prestazione contro il Crotone attraverso una delle Instagram Stories pubblicata sul suo profilo. Il bosniaco ha postato una foto insieme al portiere, ai temi della Juventus, con un grande cuore rosso ed una dedica che non lascia spazio ad altre interpretazioni: "In questo abbraccio ci sono tutti i sogni di un bambino arrivato a giocare con il numero 1 tra i numeri 1. 654 volte complimenti. Anche se sono sicuro che la storia non è ancora finita.."