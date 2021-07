Pjaca potrebbe restare a Torino, ma non alla Juventus

redazionejuvenews

Sono stati indubbiamente stagioni difficili, gli ultimi anni calcistici di Marko Pjaca. Acquistato dalla Juventus dopo un super europeo con la Croazia nel 2016, l'esterno sembrava poter essere una delle migliori promesse del calcio mondiale, ma Pjaca negli ultimi 5 anni è stato tormentato da infortuni, problemi fisici e mancanza di continuità nei club in cui è andato in prestito (Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht). Proprio lo scorso anno con il Genoa, il croato sembrava aver trovato l'ambiente giusto per tornare a brillare, ma anche lì è stato tormentato da problemi fisici. Con i rossoblu però alla fine il croato ha collezionato 35 presenze e 3 reti facendo una stagione al di sopra delle media degli ultimi anni.

Da qualche giorno Pjaca è tornato a Torino dopo aver terminato la sua stagione in prestito secco con i grifoni. In questi giorni l'esterno sta lavorando agli ordini di Massimiliano Allegri che lo sta valutando in vista del prossimo campionato di Serie A. Il croato ha però bisogno di continuità e di ritrovare la forma e quindi difficilmente rimarrà in bianconero visto che, in caso di permanenza, farebbe solamente qualche apparizione, magari in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe addirittura essere finita l'agonia dei prestiti per Pjaca che potrebbe trovare una nuova sistemazione a titolo definitivo.

In questo senso, si starebbe muovendo clamorosamente il Torino, con il direttore sportivo Vagnati che avrebbe già incontrato Lucci, agente del Croato, per trovare un'intesa di massima per lo stipendio dell'esterno bianconero. La Juventus, dal canto suo, valuterebbe il giocatore tra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma i granata potrebbero chiudere l'operazione a 5 più bonus. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, con il futuro di Marko Pjaca che sembra essere (forse ormai definitivamente) lontano dalla Juventus, ma non da Torino.