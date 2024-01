Pistocchi: “In Coppa Italia tutti faranno il tifo per la Juventus…”

Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione in Coppa Italia dopo i quarti di finale: la Juventus sarebbe la favorita alla vittoria finale

Tramite il suo profilo X, Maurizio Pistocchi ha parlato della Coppa Italia alla luce dei risultati dei quarti di finale. Per il giornalista, la Juventus sarebbe la favorita alla vittoria finale della competizione e per questo anche la squadra che sarà più tifata. Ecco cosa ha scritto:

"La Coppa Italia attuale ha un format antisportivo, fatto su misura delle reti TV per portare avanti senza grandi rischi le big. Le TV pagano a caro prezzo i diritti, per avere le big, che garantiscono grandi ascolti. Quest’anno, però, le cose sono andate storte, e con l’eliminazione di Inter, Milan e Napoli nelle gare di semifinale-andata/ritorno-si scontreranno #JuveLazio e #AtalantaFiorentina, e ai piani alti di Cologno Monzese fanno tutti il tifo per la Juve. Che dopo il 6:1 alla Salernitana ha spezzato le reni al Frosinone, grazie alla tripletta di Milik (1 su rigore) e all’ormai solito gioiello di Yildiz (un predestinato) ed è, ovviamente, candidata numero 1 alla vittoria finale".