Ravanelli: “La Juventus ha dilagato con il Frosinone con il minimo sforzo”

Ravanelli ha commentato la prestazione in Coppia Italia della Juventus: i bianconeri non avrebbero fatto nessuna fatica contro il Frosinone

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato del match disputato dalla Juventus contro il Frosinone in Coppa Italia. Per l'ex bianconero, nonostante l'approccio non perfetto, la squadra di Allegri sarebbe stata notevolmente facilitata dal gol che ha sbloccato la gara. Ecco le sue parole: