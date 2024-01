Pistocchi: “Chi ha scelto alla Juventus di cedere Dragusin al Genoa?”

"La Juventus ha ceduto al Genoa Dragusin per 5.5mln€-andrà via dal Genoa per almeno 35mln€-e in estate ha offerto a tutta Europa Vlahovic-giocatore unico, attaccante con qualità straordinarie-perché voleva prendere al suo posto Romelu Lukaku. Inoltre, ha dato in prestito alla #Lazio con obbligo di riscatto a 17mln€ per i biancocelesti Rovella, uno dei migliori e più continui centrocampisti della serieA. Scelte di Giuntoli, di Allegri o di tutti e due ? Ah, saperlo".