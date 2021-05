Pioli: “Vincere qui non mi era mai capitato e nemmeno al Milan: è una grande soddisfazione”

Il tecnico del Milan ha parlato

TORINO - Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri contro la Juventus . Queste le sue parole: "Mi sento gratificato quando vedo una squadra che ci crede come questa sera. Vincere qui non mi era mai capitato e nemmeno al Milan: è una grande soddisfazione per tutti. Siamo andati molto vicini a giocare una prestazione perfetta. Abbiamo giocato la partita che volevamo da squadra matura, attenta e determinata con grande spirito Abbiamo vinto una partita molto difficile molto importante ma dobbiamo pensare subito alla prossima perché saremo sempre qua contro una squadra molto tosta e dovremo avere molta determinazione. Diaz? Tutte le volte prepariamo delle strategie per le singole partite. Pensavamo di avere il possesso palla con Calhanoglu e Diaz, ho tanti giocatori che stanno bene poi scelgo per la partita che pensiamo di poter fare e che ci aspettiamo. Per quanto riguarda Tomori l'intenzione mia, della società e del ragazzo sia chiara poi dopo vedremo a fine campionato".

Poi ancora: "Cosa ci manca per lo scudetto? Il nostro è un percorso che non è cominciato tanto tempo fa e per vincere uno scudetto ci vuole del tempo e degli investimenti. Siamo la rosa più giovane della Serie A, siamo stati per molto tempo la miglior squadra per spirito e applicazione poi la fatica non ci ha permesso di rimanere in testa. Conta solo come finiremo il campionato e recuperiamo tutte le energie possibili. Sono troppo contento per i nostri tifosi che stamattina fuori da Milanello ci hanno dato tanta carica, sono contento di aver dato una soddisfazione al club e ai nostri tifosi. Adesso non finisce qua perché abbiamo una partita già molto importante mercoledì. Noi stiamo gettando le basi per costruire una squadra vincente, stiamo lottando per questo. Tanti giocatori stanno dimostrando di poter stare a questo livello. Chiaro che tutti gli anni bisogna inserire qualcosa di nuovo e migliorarsi".