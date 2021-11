Pioli: “L’Inter è favorita per lo scudetto”

Il tecnico ha parlato

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter. Queste le sue parole: "Scudetto? L'Inter è la favorita perché ha vinto abbastanza nettamente il campionato scorso e sa cosa ci vuole per continuare a vincere. Noi stiamo bene, il campionato è lungo ma è chiaro che l'Inter è una squadra molto forte e compatta. Prepariamo ogni partita per poterla vincere ogni volta. L'intenzione è assolutamente quella di vincere il derby e vogliamo farlo. Partita decisiva per il titolo? Siamo solo ad inizio campionato, non può essere decisiva per il risultato finale e la Serie A. È una partita importantissima per il nostro ambiente e per il nostro popolo, ma finisce li.

Io credo che in queste partite non ci siano favoriti, la classifica non conta più. Nel derby si parte dallo 0-0, avremo uno stadio che ci spingerà e dovremo cercare di giocare con continuità, attenzione e determinazione come abbiamo sempre fatto nelle ultime partite specie contro la Roma. Derby? Il derby è sempre il derby, è una partita storica. L'importante è esserci e poi l'importante sarebbe vincerlo. Zlatan è un fenomeno e lo continua a dimostrare in tutto quello che fa. Sta bene, ha trovato una buona condizione. Arriva da un'ottima prestazione contro la Roma, è motivato come tutti i suoi compagni.

Il nostro pregio? È credere in noi stessi, giocare con convinzione e con fiducia. Il nostro percorso prosegue da quasi due anni, abbiamo gettato basi importanti che non crolleranno: da qui dobbiamo andare avanti step dopo step fino a diventare grandissimi. Vogliamo tornare a vincere, in Italia e in Europa, dobbiamo credere nelle nostre qualità e nel nostro modo di interpretare le partite, anche se ovviamente andremo incontro a difficoltà. Crediamo in noi, quando credi in quello che fai devi andare oltre i tuoi limiti".