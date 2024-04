Perin eroe della Juve: “Parata su Castellanos? Sono qui per fare il meglio”

Intervistato da Sky Sport al termine della partita contro la Lazio il portiere della Juve Perin ha detto: "Parata decisiva su Castellanos? Sono li per quello cerco di fare il meglio possibile. Sono sensazioni di felicità perché abbiamo passato il turno. La Coppa Italia cosi come arrivare in Champions è un nostro obiettivo. Siamo dentro a tutti gli e due gli obiettivi. Avere gli stimoli per lavorare duramente ci sono, non possiamo esimerci. Sappiamo che dobbiamo lavorare su alcune cose. Domani le riprenderemo e cercheremo di migliorare le cose che non abbiamo fatto bene come abbiamo fatto sempre. Alcune volte ci riusciamo, altre no". Sulla finale: "Dobbiamo lavorare sull’attenzione. Pensi sempre che non devi prendere gol all’inizio, lo prendi all’inizio ma poi è stata fondamentale la reazione che abbiamo avuto".