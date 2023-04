Pazienza: “Juve? Parlare di momento così negativo è esagerato”

Michele Pazienza, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Parlare di momento così negativo è esagerato secondo me. Vero è che la Juve è finita fuori da una competizione importante come la Coppa Italia, ma ad oggi ha fatto un buon percorso nonostante tutte le problematiche, tutte le situazioni che le si sono create attorno. Se si va a valutare, se si vuole fare un giudizio sulla lassifica attuale sicuramente possiamo dire che non è così disastrosa come sembra. Chiaro che da un club come la Juve ci si aspetta sempre qualcosa di straordinario, che sia sempre ai massimi livelli ma le annate storte capitano. Per il resto, da qui alla fine, il club bianconero dovrà cercare di fare meglio, ma proprio perchè è nel suo DNA.