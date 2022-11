Pasqualin: “La Juventus deve puntare al quarto posto, bene Fagioli”

Claudio Pasqualin, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Trovare giocatori da Juve è molto difficile. Mi auguro che siamo all’inizio di una nuova era e che diventi una Juventus che valorizzi i suoi giovani. Fagioli? Non voglio fare la parte del gioielliere che lustra la propria argenteria. L’importante è come lo valuta Allegri, certamente quando è stato impiegato ha risposto in pieno alle aspettative. La Juve ha anche i vari Miretti e Soulé, oltre Illing che a tratti ricorda Vinicius del Real Madrid. L'obiettivo della Juve? Deve puntare alle prime quattro posizioni. Aveva meno punti dell’Udinese, deve darsi da fare".