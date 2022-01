Il febbraio della Juventus

La Juventus ritornerà al campionato dopo la sosta per le Nazionali con il secondo mese dell'anno che vedrà molte sfide per i bianconeri sia in campionato che in coppa

redazionejuvenews

La Juventusha chiuso il mese di gennaio con il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan per 0-0, in una partita priva di emozioni che ha chiuso un mese in cui i bianconeri hanno registrato solo una sconfitta. La Juventus ha infatti perso la Supercoppa Italiana contro l'Inter all'ultimo secondo dei supplementari, con un errore di Alex Sandro che ha regalato la coppa ai nerazzurri. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a rialzarsi subito, vincendo contro l'Udinese e poi negli ottavi della Coppa Italia contro la Sampdoria, qualificandosi ai quarti di finale della competizione. Una sola sconfitta dunque, con le altre partite contro Napoli e Roma rispettivamente pareggiata e vinta, e con la classifica che ha visto i bianconeri avvicinarsi ai primi quattro posti della classifica.

Dopo la partita contro il Milan di domenica la Continassa si è svuotata, con molti giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali, e che torneranno tra 10 giorni per preparare la ripresa del campionato e un mese, quello di febbraio, che oltre alla SerieA e ai quarti di CoppaItalia, vedranno i bianconeri tornare in campo in ChampionsLeague, con la sfida di andata contro il Villareal in programma il 22 febbraio. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato le date e gli orari delle sfide che aspettano la squadra nel secondo mese dell'anno.

"Il mese di Gennaio volge al termine, e arriva dunque la programmazione delle sfide bianconere per febbraio.

Si parte il 6, domenica, in campo alle 20.45 contro l'Hellas Verona.

Sette giorni dopo, il 13, appuntamento a Bergamo contro l'Atalanta (alla stessa ora), mentre venerdì 18 febbraio andrà in scena il Derby della Mole all'Allianz Stadium, contro il Torino: kick off ancora alle 20.45.

Ufficializzata anche la data del quarto di finale di Coppa Italia: si gioca a Torino il 10 febbraio, alle 21, contro il Sassuolo." (Juventus.com)