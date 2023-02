Zanimacchia si presenta al Parma: “Grande opportunità, Buffon leggenda”

Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Luca Zanimacchia, passato dalla Cremonese al Parma, via Juventus. Queste le sue parole: "Diciamo che è arrivata questa grandissima opportunità, Parma è una piazza storica e non ci ho pensato più di tanto. A Cremona non stavo giocando così tanto e non nel mio ruolo. La mia voglia di rimettermi in gioco e di aiutare una società così è arrivata subito dentro di me. Ho tanta voglia di aiutare la squadra, c'è un grande gruppo e grande qualità, cercheremo di portare entusiasmo alla città".