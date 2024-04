Paniz: “Sono convinto che la Juventus non pagherà nulla per Ronaldo”

Maurizio Paniz ha commentato la vicenda processuale tra Juventus e Cristiano Ronaldo: per l'avvocato, il club bianconero non pagherà nulla

Intervistato a Radio Bianconera, Sergio Paniz ha parlato della vicenda processuale tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "Sono convinto che la Juve non pagherà nulla. C’è un lodo che ha accolto l’ultima delle domande di Ronaldo, quella iper subordinata, per mezzo della responsabilità pre-contrattuale, un profilo abbastanza anomalo nel nostro ordinamento giuridico. Sono quindi convinto che il club impugnerà questo lodo, emesso peraltro a maggioranza e non con l’assenso di tutti e tre i giudici. Queste situazioni creano sempre un po’ di conflitti interni, ma non sarei preoccupato più di tanto. Per quanto si è saputo, le motivazioni dipendono da alcuni atti interni alla Juve e non da una sottoscrizione di Ronaldo".