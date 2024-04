Ravezzani: “Caso Juve-Ronaldo? Un’azione totalmente scellerata”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "La Juventus sta pagando un'azione scellerata fatta all'epoca. Abbiamo scoperto che la Juve ha fatto un'azione che ha avuto un beneficio evidente sul titolo Juve ma che era in realtà un'operazione fittizia. Che bisogno aveva la Juventus, che non è nelle condizioni dell'Inter, di inventarsi un'operazione così che non ha portato solo che guai? E' una cosa che non capirò mai. L'operazione Ronaldo è stata un'operazione sbagliata sin dall'inizio. Era stato scartato da altri club più importanti, ha deciso per prendere un calciatore presuntuoso e ha sbagliato. Con quei soldi poteva investire in altri giocatori funzionali".