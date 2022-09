Paganin: “Juve e Inter? Quando parti male poi fai fatica a rimediare”

Massimo Paganin, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle difficoltà delle due big: "E' un campionato anomalo, sono quasi due campionati distinti vista la sosta per i Mondiali. Bisognerà vedere anche come rientreranno i nazionali. Per Juve e Inter non è facile. E' vero che la Juve negli scorsi anni è riuscita a ribaltare situazioni difficili, ma quando parti male fai fatica a raddrizzare la barca, perché c'è poco tempo e sei costretto solo a rincorrere. Le prossime gare saranno già determinanti. Juve e Inter poi hanno anche due gironi di Champions delicati. Un'eliminazione potrebbe incidere ancora di più in modo negativo".