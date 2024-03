Dramma nel calcio. L'ex giocatore della Juventus Pablo Daniel Osvaldo, ha postato sul suo profilo Instagram parlando del problema della depressione che lo sta affliggendo da tempo: "Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi. Vivo da solo, chiuso in casa, non faccio nulla di produttivo nella mia vita, non ho voglia di fare il bagno o di alzarmi dal letto. Sto seguendo un trattamento psichiatrico".