Opta – Tanta Juventus nel best 11 della prima metà di Serie A

Opta Paolo ha sancito l'undici ideale della prima parte del campionato di Serie A: tanta Juventus tra giocatori in bianconero e in prestito

Per la Serie A 2023/2024 sarebbe già cominciato il tempo dei bilanci, quantomeno riferito alla prima metà di stagione. In particolare, Opta Paolo, sito specializzato nelle StatsPerform degli atleti del mondo del calcio, ha stilato una classifica relativa al miglior undici dei primi sei mesi di annata. Nella squadra ideale della Serie A apparirebbe direttamente e indirettamente molta Juventus .

Nello specifico, sono due i calciatori che vestono bianconero premiati da Opta: Danilo e Bremer. I due brasiliani compongono la retroguardia dei sogni insieme a Francesco Acerbi e Federico Dimarco, entrambi all'Inter. A proteggere i pali in questo caso ci sarebbe Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza. Tanta Inter anche negli altri reparti, con Hakan Calhanoglu a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. Da segnalare anche altri giocatori in orbita Juventus e scelti da Opta nell'undici titolare della Serie A. Stiamo parlando di Arthur, in prestito alla Fiorentina, e Matias Soulè, temporaneamente al Frosinone. Chiudono la formazione Christian Pulisic del Milan e Alfred Gudmundsson del Genoa.