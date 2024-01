Barillà: “Nessuno credeva in questa Juventus. Rendimento sorprendente”

Barillà ha proseguito: "La Juve ha dovuto rinunciare a due campioni del mondo per abbassare il tetto ingaggi, oltre che a due leader come Bonucci e Cuadrado, per i noti motivi non ci sono Fagioli e Pogba. Tanti problemi che avrebbero steso chiunque, invece la squadra è lassù, unita e che non molla mai. Grandi meriti vanno ad Allegri e non solo”.