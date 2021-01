Nuove indiscrezioni di mercato: la Juve si muove per due giovani

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di nuovi rinforzi per completare la propria rosa ed essere sempre più competitivi. L’obiettivo, ovviamente, è quello di ritornare a lottare per la conquista dello Scudetto, riducendo sempre di più la distanza dal Milan capolista. Per questo, i profili valutati da Fabio Paratici in questi giorni sono quelli di giocatori di qualità, che possano dare qualcosa in più alla squadra di Andrea Pirlo. Tuttavia, la Vecchia Signora sembra essersi messa sulle tracce anche di alcune giovani promesse, in modo da poter operare in prospettiva. Questa mattina, Sky Sport ha parlato di due giovani calciatori finiti nel mirino bianconero.

Il primo è Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa che il giorno di Capodanno ha compiuto 21 anni. Nato a Roma e cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma, Scamacca ha esordito in Serie A nel 2017 con la maglia del Sassuolo, che possiede ancora il suo cartellino. Dopodiché, ha avuto una breve esperienza in olanda con il PEC Zwolle, per poi affermarsi la stagione scorsa in Serie B con l’Ascoli. Adesso è in prestito ai rossoblù e la Juve avrebbe chiesto informazioni su di lui nelle ultime ore.

Il secondo, invece, è Abdoulaye Dabo, ala sinistra classe 2001 del Nantes e delle selezioni giovanili della Nazionale Francese. Per quanto riguarda Dabo, i bianconeri avrebbero già avviato i contatti per il suo trasferimento in prestito e sarebbero pronti ad accoglierlo nei prossimi giorni. Il giocatore sarebbe un rinforzo per l'Under-23 di Lamberto Zauli, che oltre ad essere un'ala, può essere adattato anche dietro le punte. La Juventus si muove sul mercato e mette nel mirino questi due giovani.