Nunziata: “Miretti al Mondiale U20? Dipende dal campionato della Juve”

Carmine Nunziata, allenatore della Nazionale U20 italiana, ha detto la su su Miretti, parlando anche della convocazione al Mondiale U20.

redazionejuvenews

Carmine Nunziata, allenatore della Nazionale italiana U20, ha detto la sua a TMW, parlando anche di Mirettie della Juve. Ecco le sue parole: "Miretti al Mondiale? Parleremo tra di noi, cercheremo soluzioni. Ma il problema non è tra di noi, il punto è che ci sono i campionati in corso con degli obiettivi da raggiungere e i club li capisco anche. Ma egoisticamente spero di avere tutti i giocatori a disposizione. Italia favorita? Se avrò tutti i 2003 a disposizione sì. Altrimenti si fa un po' più di fatica. Negli ultimi anni ho fatto due finali, Nicolato una, Vanoli un'altra. Ciò che manca è l'ultimo step per coronare il tutto.

Stage? Mi è servito molto, c'erano dei giocatori nuovi da cui ho avuto ottime risposte. Anche perché quando ci saranno le convocazioni non saprò chi sarà disponibile, dato che i campionati saranno ancora in corso. Queste due partite mi sono servite per testare qualche giocatore che non era mai venuto con noi. Sono contento perché si sono integrati subito.

Giovani? Io penso che alla fine l'importante è che giochino. Ndour ha dimostrato di essere un giocatore importante per le nazionali. Non lo scopro adesso, per me è un giocatore fantastico".